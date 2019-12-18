"تداول": صفقة خاصة على أرامكو السعودية بأعلى من سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقة خاصة على سهم أرامكو السعودية، بأعلى من مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة نحو مليوني ريال من خلال 53.14 ألف سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 37.75 ريال.

وتم تداول سهم أرامكو بجلسة الأربعاء، بين مستويات 37.60 ريال، و36.90 ريال؛ وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات على التوالي.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، أمس الثلاثاء، تنفيذ صفقتين خاصتين على سهم أرامكو السعودية، بقيمة إجمالية بلغت 17.09 مليون ريال، من خلال نحو 486 ألف سهم.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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