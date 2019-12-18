اليوم.. استئناف رحلات قطار الحرمين السريع إلى مكة

الرياض – مباشر: يستأنف قطار الحرمين السريع بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، رحلاته إلى مكة المكرمة؛ وذلك بعد إنجاز مشروع "تحويل المسار السككي البديل".

ويأتي تشغيل قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة بعد استكمال كافة الموافقات المطلوبة، وإتمام تجهيزاته الهندسية والفنية والتمديدات الكهربائية، وتطبيق المتخصصين في المشروع كافة الاختبارات اللازمة، والتحقق من كافة المعايير لضمان التشغيل الآمن، وفقا لمدير عام التشغيل والصيانة بالمشروع.

وكشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، الأربعاء الماضي، عن استئناف رحلات قطار الحرمين السريع من محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديد.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن .اندلاع حريق في إحدى محطات قطار الحرمين السريع.

وبعد شهر من حادث الحريق، كشفت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع عن اكتمال جاهزية المسار البديل لمحطة قطار السلمانية بجدة؛ تمهيداً لاستئناف الرحلات.

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