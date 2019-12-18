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انخفاض الأسهم الأوروبية بالمستهل مع انتظار حديث لاجارد وبيانات اقتصادية

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انخفاض الأسهم الأوروبية بالمستهل مع انتظار حديث لاجارد وبيانات اقتصادية انخفاض الأسهم الأوروبية بالمستهل مع انتظار حديث لاجارد وبيانات اقتصادية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب حديث لاجارد وبيانات اقتصادية.

في حين استقر المؤشر البريطاني على خلفية تجدد الشكوك حول مسألة البريكست، حيث أن رئيس الوزراء بوريس جونسون تعهد بعدم تمديد الفترة الانتقالية لعملية الخروج لما بعد 2020.

وفي بداية التعاملات، تراجع قطاع الموارد الأساسية بنحو 0.4 بالمائة ليقود الخسائر في حين خالف قطاع الخدمات الاتجاه بارتفاع 0.2 بالمائة.

وعلى الجبهة الاقتصادية، من المقرر الإفصاح اليوم عن بيانات التضخم في منطقة اليورو وكذلك بيانات التضخم وأسعار المنتجين وأسعار المنازل في المملكة المتحدة.

وكانت المنتجين في ألمانيا استقرت خلال الشهر الماضي مقابل توقعات ارتفاعها بنحو 0.1 بالمائة.

وينظر المستثمرون بعين الاهتمام إلى حديث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد خلال مشاركتها في حدث في فرانكفورت.

وبحلول الساعة 8:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.1 بالمائة إلى 414.5 نقطة، لكنه لا يزال قرب أعلى مستوياته على الإطلاق والمسجلة في وقت سابق من الأسبوع.

في حين استقر المؤشر البريطاني "فوتسي" عند مستوى 7525.8 نقطة.

بينما انخفض المؤشر الألماني "داكس" بأكثر من 0.3 بالمائة ليهبط 13244.8 نقطة كما هبط المؤشر الفرنسي "كاك" هامشياً بنحو 0.08 بالمائة مسجلاً 5963.4 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، تراجع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1130 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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