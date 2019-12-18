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"هدف": التحاق مليوني سعودي ببرنامج "دروب" منذ تدشينه

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الرياض ـ مباشر: كشف مدير عام تطوير برامج التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن التحاق مليوني سعودي وسعودية في دورات برنامج التدريب الإلكتروني "دروب".

وقال محمد بن عبدالعزيز الشويعر؛ وفقاً لبيان من "هدف" اليوم الأربعاء، إن عدد عمليات الإكمال للدورات التدريبية، بلغ نحو 16 مليون عملية إكمال، منذ تدشين البرنامج في ديسمبر 2014م حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبيَّن الشويعر أن برنامج "دروب" أتاح منذ بداية العام الجاري 2019م نحو 42 برنامج تدريبي جديد، في مجالات متنوعة، شملت: التجارة الإلكترونية، والبيانات والإحصاء الوصفي، والتصميم الجرافيكي، وإدارة الفعاليات.

وأشار إلى أنه تم تخصيص دورات تدريبية لموظفي ومشرفي المبيعات في الأنشطة المستهدفة في التوطين، وتشمل مهارات إدارة المبيعات وقياس جودة خدمة العملاء والإدارة ونحوها.

وأكد مدير عام تطوير برامج التدريب في الصندوق، أنه يتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل؛ لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية لكافة المهارات الوظيفية الأساسية، بالإضافة للمهارات المهنية المتخصصة.

وأضاف، أن برنامج "دروب" للتدريب الإلكتروني، يستهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين؛ بهدف تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

كما أوضح أن برنامج "دروب"، يعد مرتكزاً رئيساً في مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.

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