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مؤسسة النقد السعودية تطالب البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة

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مؤسسة النقد السعودية تطالب البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة مؤسسة النقد السعودية تطالب البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة

الرياض – مباشر: جددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التأكيد على البنوك والمصارف العاملة في المملكة بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة.

وأكدت "ساما" في تعميم لها اليوم الأربعاء، على البنوك والمصارف عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة بأي شكلٍ من الأشكال.

ووجهت المؤسسة بالأخذ بعين الاعتبار عدم الاعتداد ببدل غلاء المعيشة في طلبات التمويل والالتزامات المستقبلية، وفي حال الاستقطاع الخاطئ فإنه يجب عليها إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ودعت "ساما" كافة عملاء البنوك إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها؛ في حال وجود أي مخالفة أو وقوع ضرر تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في المؤسسة من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت.

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