أرامكو يهبط بالسوق السعودي هامشيا في التعاملات الصباحية

الرياض- مباشر: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بشكل هامشي بالتعاملات المبكرة لجلسة اليوم الأربعاء، متأثراً بهبوط قطاع الطاقة بقيادة أرامكو السعودية.

وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام للسوق تراجعاً نسبته 0.06 بالمائة الى مستوى 8192.51 نقطة بخسائر بلغت 4.88 نقطة.

ويشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول 2019، انضمام سهم أرامكو السعودية إلى المؤشر العام للسوق "تاسي"، ومؤشر قطاع الطاقة.

وأعلنت "تداول"، في وقت سابق عن تحديث منهجية المؤشرات، بما يشمل الانضمام السريع لأسهم الطروحات الكبيرة إلى المؤشر بنهاية اليوم الخامس تداول السهم في السوق.

وجاء سهم أرامكو السعودية باللون الأحمر، في تلك الأثناء، بتراجع نسبته 1.46 بالمائة، تصدر بها الأسهم الخاسرة، تلاه سهم المملكة بنسبة 1.35 بالمائة، وأنابيب بنحو 1.31 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر الارتفاعات سهم متلايف ايه اي جي بنسبة 9.91 بالمائة، وتلاه سهم جدوى ريت بنسبة 9.91 بالمائة، كما ارتفع سهم الإنماء بنسبة 5.71 بالمائة.

وجرى التعامل على 29.56 مليون سهم، بقيمة 787.918 مليون ريال، موزعة على 26.44 ألف صفقة.

وتصدر التداولات سهم أرامكو بنحو 10.083 مليون سهم وبقيمة 376.77 مليون ريال.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على ارتفاع بدعم من قطاعات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية بنسبة 0.72 بالمائة إلى مستوى 8197.39 نقطة ليربح نحو 58.40 نقطة.

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