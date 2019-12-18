"مشاركة ريت" ينضم لمؤشر "فوتسي إبرا للصناديق العقارية"

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة مشاركة المالية، عن انضمام صندوق مشاركة ريت إلى مؤشر (فوتسي إبرا العالمي للصناديق العقارية).

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يظهر أثر ذلك في إقبال المستثمرين الأجانب المهتمين للاستثمار في قطاع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستزيد من قاعدة المستثمرين في الصناديق المنضمة إلى المؤشر بشكل خاص.

وأعلن صندوق مشاركة ريت، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، عن إتمام إجراءات تحويل مشروع الخرج بلازا التابع للمحفظة العقارية للصندوق من مشروع حق انتفاع إلى ملكية حرة.

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