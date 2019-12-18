الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع بيانات مخيبة للآمال

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع إعلان بيانات اقتصادية والتي جاءت مخيبة للآمال.

وتأثرت البورصة اليابانية سلباً من بيانات اقتصادية أظهرت أن صادرات الاقتصاد المعتمد على التجارة تراجع للشهر الثاني عشر على التوالي وسط الحرب التجارية.

وأثارت البيانات المخيبة للآمال مخاوف بشأن انكماش اقتصاد اليابات خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وكان قطاعي الصناعة والرعاية الصحية يقودان الخسائر في الأسواق المالية باليابان.

وبنهاية الجلسة، انخفض المؤشر الياباني "نيكي" بأكثر من 0.5 بالمائة أو ما يعادل 132 نقطة تقريباً ليغلق عند 23934.4 نقطة.

وكان المؤشر الياباني تجاوز مستوى 24 ألف نقطة في وقت سابق من الأسبوع، مسجلاً أعلى مستوى منذ تعاملات 4 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.

وبالنسبة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فتراجع بنحو 0.5 بالمائة إلى 1738.4 نقطة.

وبحلول الساعة 7:17 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 109.44 ين.