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اليوم.. سهم أرامكو ضمن مؤشرات السوق السعودي

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اليوم.. سهم أرامكو ضمن مؤشرات السوق السعودي اليوم.. سهم أرامكو ضمن مؤشرات السوق السعودي

الرياض ـ مباشر: يترقب سوق الأسهم "تداول"، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول 2019، انضمام سهم أرامكو السعودية إلى المؤشر العام للسوق "تاسي"، ومؤشر قطاع الطاقة.

وأعلنت "تداول"، في وقت سابق عن تحديث منهجية المؤشرات، بما يشمل الانضمام السريع لأسهم الطروحات الكبيرة إلى المؤشر بنهاية اليوم الخامس تداول السهم في السوق.

وأنهى سهم أرامكو السعودية، تعاملات أمس الثلاثاء، عند مستوى 37.75 ريال، بتراجع نسبته 0.66 بالمائة، ليسجل أول خسائره منذ الإدراج.

وشهد السهم أداءً إيجابياً على مدار 4 جلسات متتالية، منذ إدراجه بالسوق السعودي، بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتم تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق؛ بسوق الأسهم السعودية، أمس الثلاثاء؛ تمهيداً لبدء انضمام أرامكو السعودية إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة

وتوقع المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"،  خالد الحصان في وقت سابق، أن يتراوح وزن سهم أرامكو السعودية، بالمؤشر العام للسوق السعودي بين 8 و9 بالمائة.

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