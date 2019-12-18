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ارتفاع هامشي لأسعار الذهب عالمياً مع رسائل مختطلة بشأن التجارة

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ارتفاع هامشي لأسعار الذهب عالمياً مع رسائل مختطلة بشأن التجارة ارتفاع هامشي لأسعار الذهب عالمياً مع رسائل مختطلة بشأن التجارة

مباشر: ارتفعت الذهب عالمياً بشكل هامشي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع رسائل مختطلة بشأن الاتفاق التجاري إضافة إلى بيانات أمريكية إيجابية.

وعلى الجبهة الاقتصادية، قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايرز أن تفاصيل شراء الصين للمنتجات الزراعية الأمريكية والصناعية وكذلك من قطاع الطاقة والخدمات في المرحلة الأولى سيتم توضيحها تفصيلياً بشكل كتابي.

لكنه لم يعطي تفاصيل أخرى حول موعد الإفصاح عن نص تلك الاتفاقية.

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت بالأمس أن الإنتاج الصناعي الأمريكي تعافى بشكل قوي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني فيما قفزت تصاريح البناء للبدء في بناء منازل جديدة إلى أعلى مستوى في 12 عام ونصف.

وينتظر المستثمرون حديث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية شيكاغو "تشارلز إيفانز" خلال مشاركته في مأدبة غداء هندية للنادي الاقتصادي في إنديابوليس.

وكان المركزي الأمريكي ثبت معدل الفائدة في اجتماعه الأخير بعد خفضها 3 مرات هذا العام.

وبحلول الساعة 6:47 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة هامشية 0.08 بالمائة أو ما يوازي 1.20 دولار ليسجل 1481.80 دولار للأوقية.

كما سجل سعر التسليم الفوري للمعدن زيادة هامشية بنحو 0.08 بالمائة أو 1.16 دولار ليصل إلى 1477.38 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.07 بالمائة ليسجل 97.293.

مباشر (اقتصاد)

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