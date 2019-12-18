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"ساتورب" تحصل على موافقة الشركاء بإعادة تمويل تسهيلات

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"ساتورب" تحصل على موافقة الشركاء بإعادة تمويل تسهيلات "ساتورب" تحصل على موافقة الشركاء بإعادة تمويل تسهيلات

الرياض - مباشر: أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات عن موافقة الشّركاء في شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، ومجلس الإدارة في ساتورب على توقيع عدد من الوثائق التمويلية التي تشمل عقود تسهيلات بديلة بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن الغرض من هذه الوثائق التمويلية إعادة جدولة الديون القائمة لساتورب.

وأشارت إلى أنّ صكوكها المدرجة بالسوق السعودي بقيمة 3.749 مليار ريال لن تستردّ بشكل كامل في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019، بل ستستردّ جزئياً وفق جدول الاسترداد المُضمّن في نسخة الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية

وتابعت: نظراً لأنّ الصكوك لن تستردّ بشكل كامل في شهر ديسمبر 2019 لن توقع الشركة بعضاً من العقود والوثائق التمويلية المتعلقة بسداد الصكوك بالكامل التي وافقت عليها جمعية حملة الصكوك الخاصة بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

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