تعلن شركة أرامكو توتال العربية للخدمات عن موافقة الشّركاء في ساتورب على إعادة تمويل التسهيلات

تفاصيل الإعلان تعلن شركة أرامكو توتال العربية للخدمات ("الشركة") عن موافقة الشّركاء في شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات ("ساتورب") بتاريخ 3 ديسمبر 2019م ومجلس الإدارة في ساتورب بتاريخ 1 ديسمبر 2019م على توقيع عدد من الوثائق التمويلية والتي تشمل عقود تسهيلات بديلة بقيمة تقريبية تبلغ 2,2 مليار دولار أمريكي، حيث إن الغرض من هذه الوثائق التمويلية إعادة جدولة الديون القائمة لساتورب.

كما تُعلن الشركة أنّ صكوكها المُدرجة في شركة السوق المالية السعودية تداول بقيمة 3,749,900,000 ريال سعودي ("الصّكوك") لن تستردّ بشكل كامل في شهر ديسمبر من عام 2019م، بل ستستردّ جزئيًا وفق جدول الاسترداد المُضمّن في نسخة الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية. وعليه، نظراً لأنّ الصكوك لن تستردّ بشكل كامل في شهر ديسمبر 2019م، لن توقع الشركة بعضًا من العقود والوثائق التمويلية المتعلقة بسداد الصكوك بالكامل والتي وافقت عليها جمعية حملة الصكوك الخاصة بتاريخ 31 أكتوبر 2019م.