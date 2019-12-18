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"سابك" تعلن عن توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019

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"سابك" تعلن عن توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019 "سابك" تعلن عن توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019

الرياض- مباشر: أوصى مجلس إدارة الشركة للصناعات الأساسية "سابك"، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام الجاري بواقع 2.2 ريال للسهم.

وأوضحت للشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأربعاء أن إجمالي التوزيعات 6.6 مليار ريال، يتم توزيعها على 3 مليارات سهم.

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، التي سيتم عنها لاحقا.

كما نوهت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح في وقت لاحق.

ويبلغ رأس مال "سابك" نحو 30 مليار ريال، موزعة على 3 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

وقرر مجلس إدارة الشركة، في وقت سابق توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019م، بواقع 2.2 ريال للسهم.

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