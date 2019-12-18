"الخضري" تعلن عن تطورات إعادة التنظيم المالي

الرياض ـ مباشر: كشفت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، أنها لا تزال بانتظار صدور قرار المحكمة بخصوص قائمة مطالبات الدائنين، بشأن إعادة التنظيم المالي.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأربعاء، أنه في حال اعتماد قائمة المطالبات، سيتم تحديد إطار زمني لتقديم مقترح إعادة التنظيم المالي الذي سيطرح للتصويت عليه من قبل دائني الشركة ومساهميها.

وأشارت إلى أنها لم تتلق أية إفادات رسمية من أمين إجراء إعادة التنظيم المالي، ولم يتم تحديد تاريخ صدور قرار المحكمة بخصوص قائمة مطالبات الدائنين.

وأكدت الشركة أنها سوف تقوم بالإعلان عن صدور قرار المحكمة أو أية تطورات في هذا الخصوص في حينها.

كما بينت أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على السير في إجراء إعادة التنظيم المالي وتطورات ذلك.

وكشفت "الخضري" في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أن أمين إعادة التنظيم المالي، قام بإعداد قائمة بمطالبات الدائنين، وتم تقديمها إلى المحكمة.

وأعلنت الشركة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن إتمام إجراء العرض التقديمي حول خطة إعادة هيكلة الشركة، وتم إيضاح الوضع الحالي للشركة وعرض العمل الجاد بإعادة التنظيم المالي.

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