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JBL تطور سماعة أذن لاسلكية تعمل بالطاقة الشمسية

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أطلقت شركة الصوتيات الشهيرة (جي بي إل) JBL حملة تمويل لسماعات الأذن اللاسلكية الجديدة التي تمتاز بأنها تستخدم مجموعة من الألواح الشمسية للحصول على الطاقة بصورة دائمة، مما يُلغي الحاجة إلى إعادة الشحن.

وتتوفر سماعات الأذن الجديدة Reflect Eternal الآن على منصة التمويل الجماعي (إندي جو جو) IndieGoGo، ويمكن طلبها مسبقًا بمبلغ 99 دولارًا أمريكيًا مع تاريخ شحن متوقع في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وتقول JBL: إن مادة الشحن الشمسي Exeger Powerfoyle الخاصة بالسماعة تتيح شحنها للعمل يومًا كاملًا بمجرد تعرضها لضوء الشمس لمدة ساعتين ونصف فقط. كما أن هذه المدة قد تطول أكثر حين تعريض السماعة إلى الأضواء الصناعية، حيث تؤكد الشركة أنه يمكن شحنها باستخدام الإنارة الداخلية.

وبصرف النظر عن قدرات الشحن بالطاقة الشمسية، فإن سماعات الأذن الجديدة Reflect Eternal توفر ما تقدمه سماعات الأذن اللاسلكية الأخرى، إذ تدعم المساعدين الرقميين: (جوجل أسيستنت) Google Assistant، و(أليكسا) Alexa من أمازون، كما أنها تأتي مع ميكروفونات خارجية لسماع الصوت المحيطي دون الحاجة إلى خلع السماعة. هذا ويمكن شحن السماعة عن طريق منفذ USB، وذلك حين غياب الضوء.

يُشار إلى أن JBL ليست الشركة الوحيدة في اختبار إضافة خلايا شمسية إلى الإلكترونيات الاستهلاكية، إذ توفر شركة Logitech لوحات مفاتيح تعمل بالطاقة الشمسية، كما أعلنت شركة Garmin في وقت سابق من العام الحالي عن ساعة ذكية يمكن شحنها بالطاقة الشمسية لزيادة عمر البطارية.

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JBL تطور سماعة أذن لاسلكية تعمل بالطاقة الشمسية

البوابة العربية للأخبار التقنية

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