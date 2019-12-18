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سوني تضيف أزرار جديدة لوحدة تحكم PlayStation 4

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سوني تضيف أزرار جديدة لوحدة تحكم PlayStation 4 سوني تضيف أزرار جديدة لوحدة تحكم PlayStation 4

كشفت شركة سوني عن ملحق رسمي جديد لجهاز التحكم Dualshock الخاص بمنصة الألعاب PlayStation 4، بحيث يطلق على الملحق الجديد اسم مرفق زر الرجوع Back Button Attachment، والذي يضيف بدوره، كما يوحي الاسم، مجموعة من الأزرار القابلة للتخصيص إلى الجزء الخلفي من وحدة التحكم.

وتهدف الإضافة الجديدة إلى منح اللاعبين مزيدًا من التحكم في ألعابهم من خلال السماح لهم باستخدام الجهة الخلفية والأمامية من وحدة التحكم، كما تحتوي الإضافة على شاشة OLED ساطعة، مما يسمح للاعبين بمعرفة الإعدادات التي يشغلونها.

ويتم ربط إضافة Back Button Attachment الجديدة بوحدة التحكم Dualshock عبر المنفذ الموجود أسفل وحدة التحكم، حيث يتم توصيل الميكروفون عادةً، ويمكن ضبط الأزرار لأداء ما يصل إلى 16 إجراء من مكان آخر على وحدة التحكم بسرعة أكبر وبسهولة، مثل Triangle أو RI.

وتوضح شاشة OLED المستديرة الإعدادات الخاصة بكل زر في تلك اللحظة، ويتيح الضغط على الجزء السفلي من الشاشة إعادة ضبط الأزرار بحسب رغبة اللاعب، وتتمحور الفكرة من هذه الأزرار الخلفية في سهولة لمسها والوصول إليها من قبل اللاعبين من خلال أيديهم التي تمسك وحدة التحكم.

وهناك زر مخصص يتيح للمستخدم إعادة تعيين عناصر التحكم بسرعة أثناء التنقل دون الحاجة إلى الانتقال إلى قائمة ضمن PS4، وتقول سوني: إن الإضافة تستطيع تخزين ما يصل إلى ثلاث ملفات تعريف فريدة للزرين في وقت واحد وإنها تعمل مع جميع الألعاب، بما في ذلك ألعاب PlayStation VR.

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ويبدو أن الإضافة الجديدة وكأنها محاولة لمنافسة وحدة تحكم Elite Series 2 لمنصة إكس بوكس Xbox، والتي تتضمن أزرار إضافية مضمنة، لكنها تكلف أكثر بكثير، حيث يصل سعرها إلى 180 دولارًا، بينما يبلغ سعر الإضافة الجديدة Back Button Attachment من سوني 30 دولارًا، ويفترض وصولها إلى الولايات المتحدة في 23 يناير من عام 2020.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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