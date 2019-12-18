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iFixit يشيد بسهولة إصلاح Mac Pro الجديد

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iFixit يشيد بسهولة إصلاح Mac Pro الجديد iFixit يشيد بسهولة إصلاح Mac Pro الجديد

نشر موقع iFixit – المتخصص في تفكيك وتقييم إمكانية إصلاح الأجهزة المحمولة – اليوم الثلاثاء تقريره الخاص بالحاسوب الشخصي الأحدث من شركة آبل (ماك برو) Mac Pro، وأشاد بسهولة إصلاحه، حتى أنه منحه 9 نقاط من أصل 10، وأطلق عليه اسم (معجزة الإصلاح) Fixmas Miracle.

وقال الموقع في تقريره: إن الجهاز سهل الفتح بفضل المكونات التي يمكن استبدالها دون الحاجة إلى أي أدوات، وبفضل أرقام الخطوات والرسوم البيانية المطبوعة مباشرة على المكونات للمساعدة في الإصلاح.

ويُعتقد أن إطلاق جهاز سهل الإصلاح يعد خطوة مهمة من آبل التي عُرف عن منتجاتها أنها صعبة الإصلاح، إذ حصلت هواتف آيفون الأحدث على 6 نقاط من أصل 10 على موقع iFixit، في حين حصلت حواسيبها المحمولة التي أُطلقت خلال السنوات الماضية على نتائج أسوأ.

يُشار إلى أن حاسوب (ماك برو) الجديد ليس سهل التفكيك فحسب، بل إنه من السهل إيجاد قطع التبديل، والترقية للعديد من الأجهزة. وذكر موقع iFixit أن المعالج سهل الترقية، ومع ذلك، فإن الوضع مختلف بالنسبة لقرص التخزين من نوع SSD، إذ إنه مرتبط برقاقة T2 الأمنية من آبل، لذا لن يكون من السهل استبداله.

وللمقارنة، فإن حاسوب (ماك برو) الذي أُطلق في عام 2013 بشكل أسطواني كان أيضًا سهل الإصلاح، وقد منحه موقع iFixit وقتئذ 8 نقاط من أصل 10.

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