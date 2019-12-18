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سامسونج تكشف عن تقنية تمهد لكاميرات هواتف بدقة 144 ميجابكسل

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سامسونج تكشف عن تقنية تمهد لكاميرات هواتف بدقة 144 ميجابكسل سامسونج تكشف عن تقنية تمهد لكاميرات هواتف بدقة 144 ميجابكسل

كشفت شركة سامسونج خلال مشاركتها في مؤتمر IEDM 2019 عن التقنية الجديدة 14nm FinFET التي تَعِد بتقديم حساسات تصوير بدقة 144 ميجابكسل في الهواتف الذكية.

يُشار إلى أن التحدي الرئيسي هو أن حساسات التصوير تحتاج إلى العمل بجهد مرتفع نسبيًا (2 فولط وما فوق)، وأن جميع مصممي الرقائق الإلكترونية يهدفون إلى أقل جهد ممكن، وذلك بغية التقليل من استهلاك الطاقة والحرارة.

ووفقًا لباحثي سامسونج، فإن تقنية 14nm FinFET الجديدة سوف تسمح بخفض استهلاك الطاقة بنسبة 42% في حساس بدقة 144 ميجابكسل عند التصوير بمعدل 10 إطارات في الثانية. وعند تسجيل الفيديو بدقة 12 ميجابكسل وبمعدل 30 إلى 120 إطارًا في الثانية، فإن الاستهلاك سوف ينخفض بنسبة 37%.

تجدر الإشارة إلى أن رقم 14 نانومتر في التقنية لا يشير إلى حجم البكسل، إنما يشير إلى الترانزستورات التي تضخم الإشارة القادمة من البكسلات، إلى جانب عمليات المعالجات الرقمية، والتماثلية الأخرى التي توجد على حساس التصوير.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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