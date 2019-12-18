إعلان شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني )

1. الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.

2. الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحية المجلس.

3. الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس.

4. الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء دورته بتاريخ 12/11/2019م وحتى موعد إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 17/12/2019م.

5.. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 17/12/2019م، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 16/12/2022م، وهم كالتالي:

1) السيد/ عبد العزيز علي التركي – عضو غير تنفيذي

2) السيد/ فواز طلال التميمي – عضو غير تنفيذي

3) السيد/ ماجد شطي حمود الظفيري – عضو غير تنفيذي

4) السيد/ منير هاشم البورنو – عضو تنفيذي

5) الدكتور/ إبراهيم عبدالله المطرف – عضو مستقل

6) السيد/ أيهم محمد اليوسف – عضو مستقل

7) السيد/ غسان محمد عثمان كشميري – عضو مستقل

6. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 17/12/2019م، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 16/12/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للمرشحين التالية أسمائهم:

1) الدكتور/ إبراهيم عبدالله المطرف – رئيس اللجنة

2) السيد/ محمد عقيل الشائع – عضو اللجنة

3) السيد/ إبراهيم عبدالعزيز المقحم – عضو اللجنة

والله ولي التوفيق،،،