تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب للرئيس وتشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة للدورة الجديدة

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أنه بناء على موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 11 سبتمبر 2019م عن استلامها يوم 20 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 17 ديسمبر 2019م خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 41027712 على تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان لدورة المجلس التي تبدأ من 11 سبتمبر 2019م حتى 10 سبتمبر 2022م على النحو التالي:

الأمير / نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير – رئيس مجلس الإدارة

السيد / سمير ابراهيم الوزان – نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / عبدالعزيز بن خالد بن سعيد – سكرتير مجلس الإدارة

اللجنة التنفيذية:

السيد / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان – رئيس اللجنة التنفيذية

السيد / رائد بن علي السيف - عضو اللجنة التنفيذية

السيد / سمير ابراهيم الوزان – عضو اللجنة التنفيذية

السيد / سلمان بن عبدالمحسن السديري – عضو اللجنة التنفيذية

لجنة الاستثمار:

السيد / رائد بن علي السيف – رئيس لجنة الاستثمار

السيد / تركي بن ناصر العتيبي – عضو لجنة الاستثمار

السيد / سلمان بن عبدالمحسن السديري – عضو لجنة الاستثمار

لجنة الترشيحات والمكافآت:

السيد / سمير ابراهيم الوزان – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد / محمد بن احمد بن علي – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد / طه محمد أزهري – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة ادارة المخاطر:

السيد / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان – رئيس لجنة ادارة المخاطر

السيد / سلطان بن عبدالعزيز الخرجي – عضو لجنة ادارة المخاطر

السيد / طه محمد أزهري – عضو لجنة ادارة المخاطر

تجدر الإشارة بأنه قد تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 11 سبتمبر 2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 10 سبتمبر 2022م خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 11 سبتمبر 2019م وهي على النحو التالي:

السيد / محمد بن احمد بن علي – رئيس لجنة المراجعة.

السيد / ماجد قويدر – عضو لجنة المراجعة.

السيد / لطفي شحادة – عضو لجنة المراجعة.