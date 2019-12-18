إعلان شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن آخر التطورات بخصوص سير إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس

بند توضيح الحدث الذي سبق إعلانه تطورات سير إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة كأحد إجراءات نظام الإفلاس، حيث انتهى الإعلان السابق - في إطار سرد تطورات الإجراء - إلى أن المحكمة التجارية بالدمام (المحكمة) تعكف على دراسة قائمة مطالبات الدائنين، وذلك تمهيداً للنظر في اعتمادها ومن ثم تحديد الإطار الزمني الذي يتعين فيه على الشركة تقديم مقترح إعادة التنظيم المالي الذي سيطرح للتصويت عليه من قبل دائني الشركة ومساهميها. تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-03-15 الموافق 2019-11-12 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث بتاريخ 14 صفر 1441 الموافق 13 أكتوبر 2019 قام أمين إجراء إعادة التنظيم المالي (الأمين) بتقديم قائمة مطالبات الدائنين إلى المحكمة متضمنة توصيته بشأن كل مطالبة مقدمة إليه، ولا تزال الشركة في انتظار صدور قرار المحكمة بخصوص قائمة مطالبات الدائنين، ومن ثم – في حال اعتماد هذه القائمة- تحديد الإطار الزمني الذي يتعين فيه على الشركة تقديم مقترح إعادة التنظيم المالي الذي سيطرح للتصويت عليه من قبل دائني الشركة ومساهميها.

وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن صدور قرار المحكمة أو أية تطورات في هذا الخصوص في حينه.

اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لم يتضمن الإعلان السابق تحديداً لتاريخ صدور قرار المحكمة بخصوص قائمة مطالبات الدائنين حيث لم تتلق الشركة أي إفادات رسمية من الأمين في هذا الخصوص، ولا تزال الشركة في انتظار صدور قرار المحكمة بخصوص هذه القائمة على نحو ما تقدم التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا توجد تكاليف مرتبطة بالحدث. آثر التأخير على النتائج المالية للشركة يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على السير في إجراء إعادة التنظيم المالي وتطورات ذلك، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر – إن وجد – في حينه