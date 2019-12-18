تعلن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ("الشركة" أو "المصدر") عن استلام إشعار إلحاقي من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر ("الطرح") الذي يتضمن الإعلان الأول خلال مدة الاستقرار السعري