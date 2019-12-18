تعلن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ("الشركة" أو "المصدر") عن استلام إشعار إلحاقي من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر ("الطرح") الذي يتضمن الإعلان الأول خلال مدة الاستقرار السعري

بند توضيح وصف الحدث تعلن شركة جدوى للاستثمار عن وقوع حدث يخص أحد عقارات صندوق جدوى ريت السعودية وهو "مبنى جامعة المعرفة" وذلك في يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/4/20هـ الموافق 2019/12/17م، حيث تعرضت الجهة الجنوبية من السور الخارجي لمبنى الجامعة وسقف المواقف الخارجية إلى انهيار، وقد باشرت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية الحادث. كما ويتابع مدير الصندوق مع الجهات المعنية كافة التطورات الناتجة عن الحادث. الأثر الناتج عن وقوع الحدث ونود الإحاطة إلى أن مدير الصندوق لا يتوقع أن يؤدي هذا الحدث إلى أي تأثير جوهري على النتائج المالية للصندوق. معلومات اضافية علماً بأن الصندوق لديه وثيقة تأمين ضد جميع المخاطر تغطي المبنى
والإيجارات.
والإيجارات.