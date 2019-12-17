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محدث..سهم بوينح يتحول للاستقرار بالختام مع إعلان تعليق إنتاج"ماكس737"

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محدث..سهم بوينح يتحول للاستقرار بالختام مع إعلان تعليق إنتاج"ماكس737" محدث..سهم بوينح يتحول للاستقرار بالختام مع إعلان تعليق إنتاج"ماكس737"

مباشر: أعلنت شركة بوينج أنها ستقوم بوقف إنتاج طائراتها "ماكس 737" بشكل مؤقت بداية من شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

ويأتي هذا القرار وسط المراجعات التنظيمية التي أرجأت إنهاء عملية وقف استخدام هذا النوع من الطائرات على خلفية الحادثتين المكنوبتين والتي أودت بحياة كل من كان على متن طائرتين في طراز "ماكس 737".

وقالت الشركة الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أمس الإثنين، إنها ستقوم بتقديم المزيد من المعلومات المالية بشأن النظر في تعليق الإنتاج عندما تفصح عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الرابع في الشهر المقبل.

وأرجعت الشركة قرارها بشأن تعليق إنتاج طائرات "ماكس 737" إلى العديد من العوامل مثل عدم اليقين حول توقيت عودة هذا الطراز إلى الخدمة.

وكانت شركات الطيران أجبرت بالفعل على تأجيل خططها للعودة إلى استخدام أسطول "ماكس" حتى مارس/آذار المقبل، وهو ما يعني توقف عام كامل بعد الخادثة الثانية.

ووفقاً للبيان، فإنه يوجد نحو 400 طائرة ماكس جديدة داخل منشآت بوينج تنتظر التسليم عندما تعطي الجهات التنظيمية قرارها النهائي بشأن هذا النوع.

وعند نهاية التعاملات، استقر سهم بوينج عند مستوى 327 دولاراً.

مباشر (اقتصاد)

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