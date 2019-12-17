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محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية في الختام

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محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية في الختام محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية في الختام

مباشر: أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستويات قياسية جديدة مع استمرار التأثير الإيجابي للاتفاق التجاري الجزئي على معنويات المستثمرين.

وارتفع سهم "نتفليكس" بأكثر من 3 بالمائة، كما صعد سهم "آبل" لمستوى قياسي جديد حيث زاد بنحو 0.2 بالمائة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة توصلها إلى اتفاق بشأن الصفقة التجارية الجزئية مع الصين وإلغاء التعريفات الأمريكية التي كانت مقررة على سلع صينية يوم الأحد الماضي.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 12 عاماً ونصف، كما صعد الإنتاج الصناعي الأمريكي بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 28267 نقطة.

واستقر "ستاندرد آند بورز" عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 3192.5 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة إلى 8823 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 9:16 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.222.

مباشر (اقتصاد)

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