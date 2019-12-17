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جونسون يدعو لمقاومة دعوات اسكتلندا بإجراء باستفتاء آخر للاستقلال

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جونسون يدعو لمقاومة دعوات اسكتلندا بإجراء باستفتاء آخر للاستقلال جونسون يدعو لمقاومة دعوات اسكتلندا بإجراء باستفتاء آخر للاستقلال

مباشر: قال رئيس الوزراء البريطاني إنه يجب على البرلمان مقاومة دعوات اسكتلندا بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال.

وذكر "بوريس جونسون" في تصريحات أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء: "البرلمان يجب أن يقاوم دعوات أولئك الذين سيفككون المملكة المتحدة".

وكان أعضاء البرلمان من الحزب القومي الاسكتلندي طالبوا بإجراء استفتاء ثانٍ على استقلال الإقليم.

وقالت "نيكولا ستارجن" الوزيرة الأولى ورئيسة الحزب القومي الإسكتلندي: "هذه لحظة فاصلة لاسكتلندا، لذلك هذا الأسبوع سوف أتخذ الخطوات التالية لتأمين حق اسكتلندا في الاختيار".

وأضافت "ستارجن" أمام البرلمان بأنها ستقدم ما يسمى بالمادة 30 من طلب نقل السلطة بهدف إجراء استفتاء عام 2020.

ويأتي ذلك بعد أن فاز الحزب القومي الاسكتلندي بـ 48 من أصل 59 مقعدًا في اسكتلندا في انتخابات الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 8:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الإسترليني أمام الدولار بنحو 1.6 بالمائة إلى 1.3118 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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