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تغيران متباينان في حصص كبار ملاك السوق السعودي

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الرياض - مباشر: شهدت سوق المال " تداول" تغيرين بحصص كبار الملاك في الشركات المدرجة خلال تسوية تعاملات جلسة الأحد الموافق 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وجاء التغير الأول بالزيادة في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، فيما جاء التغير الآخر بالتخفيض في شركة الجزيرة تكافل تعاوني.

وكانت التغيرات على النحو التالي:

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