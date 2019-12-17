تغيران متباينان في حصص كبار ملاك السوق السعودي

الرياض - مباشر: شهدت سوق المال السعودية " تداول" تغيرين بحصص كبار الملاك في الشركات المدرجة خلال تسوية تعاملات جلسة الأحد الموافق 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وجاء التغير الأول بالزيادة في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، فيما جاء التغير الآخر بالتخفيض في شركة الجزيرة تكافل تعاوني.

وكانت التغيرات على النحو التالي:

ترشيحات

تقرير: إلغاء "النطاق الأصفر" بالسعودية يؤثر إيجاباً على سوق العمل

مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض تقرير برامج تحقيق رؤية السعودية 2030

إنفوجرافيك.. تمويلات صندوق التنمية الزراعية السعودي تنمو 100% خلال عام