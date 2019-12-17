"جي.بي.مورجان": "الفائدة السالبة تدعم اقتصاد أوروبا لكنها لن تفعل السحر"

مباشر: قال محلل في بنك "جي.بي.مورجان" إن معدلات الفائدة السالبة في منطقة اليورو لا تزال تدعم اقتصاد أوروبا، لكنها "لا تستطيع أن تفعل السحر".

وكان صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي أعربوا عن قلقهم المتزايد بشأن الآثار الجانبية الضارة للسياسة النقدية.

وأوضح "جريج فوزيسي" الاقتصادي في البنك الأمريكي خلال مذكرة للعملاء، اليوم الثلاثاء: "لا يوجد أي مؤشر على أن الأشخاص يتحولون إلى النقد "الكاش"، ولا ترتفع معدلات الادخار بطريقة كبيرة، الأمر الذي يشير إلى أن السياسة بدأت تأتي بنتائج عكسية"، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

وأضاف المحلل أن انخفاض أرباح البنوك لا يمكن إلقاء اللوم في شأنه بسهولة على معدلات الفائدة السالبة.

وأشار "فوزيسي" :"حتى لو بدت بعض آثار معدلات الفائدة السالبة إشكالية، فسيظل من المهم السؤال عن أفضل استجابة لها".

وأوضح المحلل أن الضغط على البنك المركزي الأوروبي لرفع معدلات الفائدة سيؤدي بالتأكيد إلى تشديد في الظروف المالية وسيخفض دعم السياسة النقدية التيسيرية للغاية للاقتصاد.