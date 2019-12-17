الفساد يُكلف الدول النامية 1.2 تريليون دولار سنوياً

من: أحمد شوقي

مباشر: الفساد يأخذ أشكالاً عديدة، وغالبًا ما يُعتقد أنها مشكلة تؤثر في الغالب على الدول النامية، لكن بينما يتفاقم الضرر الذي يحدثه في الدول الفقيرة فإن الفساد لا يهتم بحدود وطنية بل يمكن اكتشافه في أي مكان.

وفي الاجتماع السنوي الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الشهر المقبل، سيطلق المؤسس والرئيس التنفيذي "كلاوس شواب" بيان المنتدى، وسوف يوضح الحاجة إلى اعتماد نموذج اقتصادي جديد ، "رأسمالية أصحاب المصلحة".

ووفقاً لما قاله"سان فليمينج" عبر موقع المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن جوهر النموذج الاقتصادي الجديد الذي سوف يدعو إليه "شواب" هو الدعوة لمكافحة الفساد.

وكانت هذه المعركة أساسية لعمل المنتدى الاقتصادي العالمي لسنوات عديدة، وفي عام 2004 أنشأت مبادرة الشراكة ضد الفساد (بي.أيه.سي.أي).

وبمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما يلي سبعة أمثلة مؤلمة ومدمرة للفساد حول العالم، كما حددتها منظمة الشفافية الدولية.

أولاً- في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، ما يقرب من نصف العمال يعتقدون أن الرشوة والفساد مقبولان في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي.

ثانياً- يكلف الفساد والرشوة والسرقة والتهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة الأخرى الدول النامية 1.26 تريليون دولار سنوياً وهو ما يعدل الحجم الكلي لاقتصادات سويسرا وجنوب إفريقيا وبلجيكا، وما يكفي من المال لرفع 1.4 مليار شخص يحصلون على أقل من 1.25 دولار يومياً أعلى خط الفقر والحفاظ عليه في هذا المستوى لمدة 6 سنوات على الأقل.

ثالثاً- يكشف مؤشر مفاهيم الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عن درجة فساد 178 دولة يتضمنها المؤشر، حيث أن 10 هى درجة الدول المحتمل أن تكون خالية من الفساد، وصفر تشير إلى الفساد المنتشر، وفي عام 2010 ، سجل ما يقرب من ثلاثة أرباع الدول أقل من خمس نقاط.

رابعاً- يتم فقد 132 مليار دولار بسبب الفساد كل عام في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لمفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية.

خامساً- بنغلاديش واحدة من أفقر دول العالم، ويقول حوالي ثلث السكان إنهم كانوا ضحايا للفساد، و84 بالمائة من الأسر التي تعاملت مع مختلف مؤسسات الخدمة العامة والخاصة كانت ضحية للفساد.

سادساً- في أفغانستان التي مزقتها الحروب، من أصل 8 مليارات دولار تم التبرع بها في السنوات الأخيرة، تم فقدان ما يصل إلى مليار دولار بسبب الفساد، كما تقدر مدفوعات الرشوة - مقابل كل شيء من الالتحاق بالمدارس الابتدائية إلى الحصول على تصريح - تتجاوز مليار دولار سنوياً.

سابعاً- في مقاطعة روسية، إذا كنت تريد أن تصبح ضابط شرطة، فربما يتعين عليك دفع حوالي 3 آلاف دولار، وللحصول على مكان في كلية الطب سوف تحتاج إلى حوالي 10آلاف دولار.

وكانت إحدى نتائج ذلك، وفقًا لمجموعة الأزمات الدولية، أن بعض المواطنين قد أصبحوا مستاءين لدرجة أنهم أصبحوا منجذبين إلى التيار الديني المتطرف.