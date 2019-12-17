محدث..خسائر الإسترليني تتجاوز 1.5% مع عودة عدم اليقين بشأن البريكست

مباشر: عمقت العملة البريطانية خسائرها لأكثر من 1.5 بالمائة مقابل كل من الدولار الأمريكي واليورو خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع عودة عدم اليقين بشأن البريكست.

وتأتي الخسائر في قيمة العملة البريطانية بعد أن أفاد تقرير حديث بأن الحكومة البريطانية تعتزم جعل مسألة تمديد الفترة الانتقالية بعد البريكست غير قانونية.

وأوضح التقرير الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" وغيرها من وسائل الإعلام المحلية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيضيف مراجعة لمشروع قانون البريكست (والمعروف رسمياً باسم مشروع اتفاقية الانسحاب).

ومن شأن تلك المراجعة استبعاد أيّ تمديد لفترة انتقالية بعد ديسمبر/كانون الأول 2020، كما أنها تمثل أحد محاولات جونسون في تسريع عملية مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر الفترة الانتقالية هامة كونها تمثل الفترة التي يمكن خلالها للاتحاد الأوروبي والمملكة التفاوض بشأن صفقة تجارية.

ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء البريطاني في خطابه أمام البرلمان اليوم إلى روح جديدة للتعاون بين الأحزاب ، حيث تعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتركيز على الأولويات الداخلية للمملكة المتحدة.

وكانت الانتخابات البريطانية التي عقدت في الأسبوع الماضي أظهرت فوز حزب المحافظين الحاكم بأغلبية وهو الأمر الذي من شأنه تمكين بوريس جونسون من تمرير صفقة البريكست وبالتالي إتمام عملية الخروج في موعدها المحدد

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع الإنتاج الصناعي البريطاني بأكبر وتيرة في 10 سنوات.

وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 1.55 بالمائة لتسجل 1.3126 دولار.

كما هبط الجنيه الإسترليني مقابل اليورو بنسبة 1.6 بالمائة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.8493 إسترليني.