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محدث.. النفط يرتفع 1% ليسجل أعلى تسوية منذ منتصف سبتمبر

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محدث.. النفط يرتفع 1% ليسجل أعلى تسوية منذ منتصف سبتمبر محدث.. النفط يرتفع 1% ليسجل أعلى تسوية منذ منتصف سبتمبر

مباشر: ارتفعت النفط بأكثر من 1 بالمائة عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تطورات التجارة وترقب إعلان بيانات المخزونات الأمريكية من الخام.

وتلقى الذهب الأسود الدعم من آمال أن تساهم تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في دعم عجلة الاقتصاد مجدداً ومن ثم تعزيز الطلب على الخام.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والمزمع أن يعلنها معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم على تصدر إدارة معلومات الطاقة الأرقام الرسمية غداً.

وتشير التوقعات إلى أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سوف تهبط بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

فيما  رفع بنك "جي.بي.مورجان" توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري بعد  تعميق منظمة أوبك اتفاق خفض الإنتاج.

وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الأول بنحو 1.2 بالمائة ليسجل 60.94 دولار للبرميل،  وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 1.1 بالمائة مسجلاً 66.12 دولار للبرميل،

مباشر (اقتصاد)

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