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تقرير: إلغاء "النطاق الأصفر" بالسعودية يؤثر إيجاباً على سوق العمل

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تقرير: إلغاء "النطاق الأصفر" بالسعودية يؤثر إيجاباً على سوق العمل تقرير: إلغاء "النطاق الأصفر" بالسعودية يؤثر إيجاباً على سوق العمل

 

الرياض - مباشر: أكد تقرير لشركة جدوى للاستثمار، أن قرار وزار العمل في الخاص بإلغاء النطاق الصفر في نظام نطاقات بداية من يناير 2020 سيكون له أثر إيجابي على سوق العمل.

وأوضحت جدوى للاستثمار في تقرير حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن إلغاء النطاق الأصفر سيشجع شركات القطاع الخاص المصنفة في النطاق الأحمر -والتي كانت سبقاً في النطاق الأصفر -على توليد مزيد من وظائف للسعوديين.

وتابعت، أن ذلك سيكون بهدف الانتقال إلى النطاق الأخضر، مما سيساعد على منح تلك الشركات على الكثير من المزايا.

وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قرارًا وزاريًا يقضي بإلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات".

ونوهت الوزارة، إلى أن القرار نص على "نقل جميع المنشآت في النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر، ويطبق على هذه المنشآت معايير النطاق الأحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/6/1441هــ".

ويذكر أن النطاقين الأصفر والأحمر مخصصين للمنشآت التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة وتعرف بالنطاقات غير الآمنة ولاتقدم لهما كامل خدمات الوزارة، حيث تقتصر خدمات الوزارة على المنشآت التي تحقق نسب التوطين في النطاق الأخضر وأعلى وتسهم في توظيف السعوديين بشكل فاعل.

وتوقع تقرير جدوى للاستثمار، أن تؤدي زيادة تدريجية في نمو القطاع الخاص إلى المساهمة في رفع مستويات الفرص الوظيفية، مؤكداً أنه على الرغم التعديلات الأخيرة والتي تشير إلى خفض الإنفاق الحكومي المقدر في الموازنة، ولكن التقديرات تشير إلى تحسن النمو مستقبلاً.

وقال التقرير: "نتوقع أن يساهم تحقيق تقدم في مختلف برامج تحقيق الرؤية في نمو عدد من القطاعات بصورة مباشرة العام القادم، فضلاً عن الانتعاش في القطاع الخاص غير النفطي نتيجة لاستضافة المملكة اجتماعات قمة العشرين".

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مباشر (اقتصاد)

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