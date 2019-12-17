مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض تقرير برامج تحقيق رؤية السعودية 2030

الرياض – مباشر: استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التقرير الدوري الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد مساء اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتطرق الاجتماع، إلى عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، كما تم اتخاذ التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشتمل.

وتناول الاجتماع، العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالاشتراك مع كبير الاقتصاديين في "ميتسوي سوميتو مو المصرفية"، فضلا عن عرض أبرز التطورات الاقتصادية عالمياً، وأهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومستويات الدين العالمية وأبرز التوصيات حيالها.

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