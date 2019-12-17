أخبار عاجلة

انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض تقرير برامج تحقيق رؤية السعودية 2030

Google+ Print
مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض تقرير برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض تقرير برامج تحقيق رؤية السعودية 2030

 

الرياض – مباشر: استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التقرير الدوري الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية المملكة العربية 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد مساء اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتطرق الاجتماع، إلى عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، كما تم اتخاذ التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشتمل.

وتناول الاجتماع، العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالاشتراك مع كبير الاقتصاديين في "ميتسوي سوميتو مو المصرفية"، فضلا عن عرض أبرز التطورات الاقتصادية عالمياً، وأهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومستويات الدين العالمية وأبرز التوصيات حيالها.

ترشيحات

إنفوجرافيك.. تمويلات صندوق التنمية الزراعية السعودي تنمو 100% خلال عام

السعودية تطلق منصة "مسار" في يناير 2020

هيئة الرياضة السعودية تبحث فرص الاستثمار مع "الأهلي كابيتال"

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر