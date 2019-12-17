صور : الملك يتابع تمرينا نفذته قيادة الحرس الملكي الخاص

جي بي سي نيوز :- تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مجريات التمرين العسكري الذي نفذته قيادة الحرس الملكي الخاص في مدرسة تدريب الحرس.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد الحرس الملكي الخاص.

وقدم قائد الحرس الملكي الخاص إيجازا حول مجريات التمرين، وأهميته على المستوى التدريبي، والجاهزية القتالية لمرتبات الحرس الملكي الخاص.

واشتمل التمرين على استعراض الفرسان وحركات الدفاع عن النفس، وشد الحبل، وتمرين رد الفعل السريع، وحركات العصا لضباط الصف، والرماية باستخدام الدراجات النارية، والرماية من السيارات ورماية القناصين، وتمرين أفضل رام، وتدريبات الكلاب البوليسية.

وأظهر المشاركون في التمرين دقة ومهارة عاليتين في الرماية وإصابة الأهداف، ومستوى عاليا من اللياقة البدنية، وتميزا في القدرة على التعامل وسرعة الاستجابة لمختلف الظروف.

وأعرب جلالة الملك عن اعتزازه بمرتبات الحرس الملكي الخاص ومستوى الجاهزية القتالية والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.

وحضر التمرين رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي، والملحق العسكري الإماراتي في عمان، وعدد من ضباط دولة الإمارات العربية المتحدة.