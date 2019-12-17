النواب الأمريكي يقر حزمة إنفاق 1.4تريليون دولار لمنع إغلاق الحكومة

مباشر: أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة إنفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار لتجنب إغلاق الحكومة ليتم إرسالها إلى مجلس الشيوخ.

ووافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون على جزئين لتمويل الحكومة حتى 30 سبتمبر/أيلول من العام المقبل.

ويحتوى الجزء الأول الذي وافق عليه مجلس النواب على 8 تشريعات، ومررها المجلس بأغلبية 297 صوتاً مقابل 120 صوتاً.

فيما احتوى الجزء الثاني على 4 تشريعات أخرى ووافق عليها مجلس النواب بأغلبية 280 صوتاً مقابل 138 صوتاً.

ومن المقرر أن يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وإذا مرره سيذهب إلى الرئيس دونالد ترامب الذي لابد أنه يوقعه بحلول الجمعة المقبلة حتى لا يتم إغلاق الحكومة.