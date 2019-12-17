إنفوجرافيك.. تمويلات صندوق التنمية الزراعية السعودي تنمو 100% خلال عام

الرياض – مباشر: كشف صندوق التنمية الزراعية في السعودية، عن حجم تمويله للقروض في عام 2019، البالغ ملياري ريال سعودي، بزيادة نسبتها 100 في المئة، عن العام الماضي.

ونشر الصندوق إنفوجرافًا، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليوضح الأثر المترتب على زيادة التمويل، والمتمثل في ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، واستدامة الموارد الطبيعية.

ترشيحات

هيئة الرياضة السعودية تبحث فرص الاستثمار مع "الأهلي كابيتال"

السعودية تطلق منصة "مسار" في يناير 2020

رسمياً.. السعودية تعتمد الموازنة المالية لـ2020