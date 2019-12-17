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محدث.. ارتفاع هامشي لأسعار الذهب عند التسوية

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محدث.. ارتفاع هامشي لأسعار الذهب عند التسوية محدث.. ارتفاع هامشي لأسعار الذهب عند التسوية

مباشر: ارتفعت الذهب هامشياً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية إيجابية في مقابل شكوك بشأن التجارة والبريكست.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في عامين، كما صعدت تصاريح بناء المنازل الأمريكية لأعلى مستوى في 12 عاماً ونصف.

وعاد عدم اليقين إلى البريكست مجدداً مع أنباء حول خلاف بشأن الفترة الانتقالية والتي يعتزم رئيس الوزراء بوريس جونسون جعلها غير قانونية بعد ديسمبر/كانون الأول 2020.

وفي الوقت نفسه، لا يزال عدم الوضوح بشأن التفاصيل الأساسية المتعلقة بالمرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يضع المستثمرون على الهامش.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة هامشية 0.01 بالمائة أو ما يعادل 10 سنتات ليصل إلى 1480.60 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1476.27 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 97.189.

مباشر (اقتصاد)

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