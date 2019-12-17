أخبار عاجلة

انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

سوريا.. مقتل 26 باشتباكات بين قوات النظام ومسلحين بإدلب

Google+ Print
سوريا.. مقتل 26 باشتباكات بين قوات النظام ومسلحين بإدلب سوريا.. مقتل 26 باشتباكات بين قوات النظام ومسلحين بإدلب

جي بي سي نيوز:- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الاشتباكات العنيفة، على محاور بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بين الفصائل وهيئة تحرير الشام من طرف، وقوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، وذلك في هجوم جديد لقوات النظام بدأته فجر اليوم الخميس، بغية استعادة السيطرة على الكتيبة المهجورة التي خسرتها لصالح الفصائل يوم أمس الأربعاء.

وتترافق المعارك العنيفة مع قصف صاروخي بعشرات القذائف تستهدف محاور القتال بالإضافة إلى تل السلطان وزمار وجزرايا بريفي إدلب وحلب، فيما وثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين، إذ قتل ما لا يقل عن 7 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها منذ بدء الهجوم الجديد، كما قضى وقتل 4 مقاتلين من الفصائل والمتطرفين، في حين كان المرصد السوري وثق أمس مقتل 15 شخصا من الجانبين في اشتباكات الكتيبة المهجورة ، وفق "العربية" .

وعلى صعيد آخر، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر أهلية بأن مجهولين هاجموا حاجزاً لقوات النظام السوري، مساء أمس الأربعاء، على أطراف مدينة دوما بريف العاصمة دمشق.

ووقفاً للمصادر، سمعت أصوات رشاشات خفيفة بالقرب من حاجز "البرج الطبي" التابع لفرع أمن الدولة، فيما تم رصد استنفار أمني لقوات النظام في المنطقة عقب تلك الحادثة، من دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية حتى الآن. ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه منذ تهجير أهالي ريف دمشق المعارضين إلى الشمال السوري.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول"

" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول"

الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر

الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات