ترامب يطالب الفيدرالي بخفض الفائدة مجدداً

مباشر: طالب الرئيس الأمريكي دونالد الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة مجدداً، كما دعاه إلى إطلاق التيسير الكمي.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 3 مرات في العام الجاري، لتقف عند مستوى يتراوح بين 1.50 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

ولكن في اجتماعه الأخير، قرر الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة، مشيراً إلى أنه يتوقع عدم تحريك تكاليف الاقتراض في العام المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "سيكون رائعاً جداً إذا قام الاحتياطي الفيدرالي بالمزيد من الخفض لمعدلات الفائدة والتيسير الكمي".

وتابع ترامب: "الدولار قوي جدًا مقابل العملات الأخرى ولا يوجد تقريبًا أي تضخم، هذا هو الوقت المناسب لخفض الفائدة، و سوف ترتفع الصادرات بشكل كبير".