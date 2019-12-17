السعودية تطلق منصة "مسار" في يناير 2020

الرياض - مباشر: قال وزير الخدمة المدنية السعودي، سليمان الحمدان، أن منصة إدارة الموارد البشرية الحكومية "مسار" ستنطلق في يناير/كانون الثاني 2020.

وأشار سليمان الحمدان، في لقاء مع قناة الإخبارية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن منصة "مسار" توفر عمليات إلكترونية تختصر على الموظف الوقت والجهد.

ونوه الحمدان، إلى أن منصة "مسار" توفر 17 خدمة وتعنى بمسار الموظف الحكومي.

وأعلنت وزارة الخدمة المدنية، في 8 أكتوبر/تشرين الأول، عن عزمها إطلاق منصة وطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية من أجل توفير حلول رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

وأكد الوزير، أن الفترة الماضية شهدت نقل بعض صلاحيات الوزارة إلى الجهات الحكومية للقضاء تماما على المركزية.

وأوضح الوزير، أن السعودية حصلت على 94 في المئة في نضج الخدمات الإلكترونية في مؤشر الأمم المتحدة.

وألمح، إلى أن حدة "ذكاء الأعمال" ترصد لحظيا الأعمال المنفذة حكوميا، مضيفاً "نرصد رقميا وبدقة الترقيات الاستثنائية في الجهات الحكومية".

وتابع: "كل وظيفة يشغلها غير مواطن تعد شاغرة إذا توفر المواطن المؤهل".

وقال، إن "أنظمتنا لا تفرق في الوظائف المتاحة بين الجنسين".

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