هيئة الرياضة السعودية تبحث فرص الاستثمار مع "الأهلي كابيتال"

الرياض – مباشر: وقعت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، ممثلة بإدارة الاستثمار، مذكرة تفاهم مع شركة "الأهلي كابيتال"، لبحث ودراسة أفضل الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على "تويتر"، إن توقيع مذكرة التفاهم جاء بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.



وقع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للرياضة، مدير عام إدارة الاستثمار بالهيئة، أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، فيما وقعها من جانب الأهلي كابيتال الرئيس التنفيذي سارة بنت جمَّاز السحيمي.

وتهدف الاتفاقية، إلى تقديم المشورة اللازمة بهذا الخصوص، وإعطاء الصورة الكاملة في جميع الجوانب الاستثمارية التي من الممكن أن تفتح بابًا واسعًا في تنمية هذا المجال الحيوي والمهم لخدمة رياضة الوطن.

ترشيحات

تختصر أشهر في أيام.."الخدمة المدنية" السعودية توضح المنظومة الإلكترونية الجديدة

إنفوجراف.. أغنى 10 أشخاص في الشرق الأوسط لعام 2019

أمر ملكي بتفويض وزير المالية السعودي لتغطية عجز موازنة 2020