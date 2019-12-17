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إنفوجرافيك.. أكبر 5 بنوك خليجية تحقيقاً للأرباح خلال الربع الثالث

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إعداد: محمد فاروق - السيد جمال
تصميم : حسين مصطفى 

مباشر: تصدر مصرف الراجحي البنوك في قائمة أكثر المصارف الخليجية تحقيقاً للأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري، بقيمة تبلغ 754 مليون ريال.

وجاء البنك الأهلي التجاري في المركز الثاني بالقائمة، ثم بنك الرياض، ومجموعة سامبا والسعودي البريطاني، وفقاً للبيانات المالية للبنوك الخليجية.

فيما احتل البنك الأهلي صدارة قائمة البنوك الخليجية الأكثر ربحية في الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، وجاء مصرف الراجحي بالمركز الثاني، ثم بنك الرياض.

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مباشر (اقتصاد)

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