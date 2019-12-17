محدث.. الدولار يواصل ارتفاعه عالمياً مع بيانات اقتصادية وخسائر الإسترليني

مباشر: واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية ومع خسائر الإسترليني.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في عامين، كما صعدت تصاريح بناء المنازل الأمريكية لأعلى مستوى منذ عام 2007.

كما ارتفعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال أكتوبر/تشرين الأول.

واستفاد الدولار أيضاً من خسائر العملة البريطانية مع تقارير تشير لعودة عدم اليقين حيال مسألة البريكست مجدداً مع الخلاف حول الفترة الانتقالية والتي يعتزم رئيس الوزراء بوريس جونسون جعلها غير قانونية بعد ديسمبر/كانون الأول 2020.

وينتظر المستثمرون مزيد من التفاصيل حيال الصفقة التجارية المبدئية والتي أعلن إتمامها في نهاية الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة والصين.

وبسبب المرحلة الأولى من الصفقة التجارية تمكنت الصين من تفادي جولة جديدة من التعريفات كان من المخطط دخولها حيز التنفيذ في عطلة الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة هامشية 0.08 بالمائة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1153 دولار.

كما تراجعت الورقة الخضراء مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة هامشية أيضاً بلغت 0.08 بالمائة عند مستوى 109.461 ين، لكنها ارتفعت بأكثر من 1.5 بالمائة مقابل الجنيه الإسترليني لتهبط العملة البريطانية إلى 1.3127 دولار.

فيما تراجع الدولار مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 0.9804 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 97.173.