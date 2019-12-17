تختصر أشهر في أيام.."الخدمة المدنية" السعودية توضح المنظومة الإلكترونية الجديدة

الرياض: كشف وزير الخدمة المدنية السعودية، عن تفاصيل نظام الأتمتة الجديد، الذي يعتمد على اختصار الخدمات التي تقدمها الوزراة للعاملين من فترة تصل إلى 5 شهور في حال الطلبات الورقية، إلى 3 أيام بحد أقصى.

وقال سليمان الحمدان، في لقاء على قناة السعودية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة اختصرت الوقت والإجراءات التي كانت تتم لاعتماد الترقيات على سبيل المثال، والتي كانت تتم مرتين في السنة، طبقا للمحاضر الحكومية.

وتابع الحمدان: "كان يتم فحص طلبات الترقية المقدمة ورقيًا، ومراجعتها من جانب الوزارة، لكن في المنظومة الإلكترونية، يتم فحص الطلبات بشكل آلي، ومعرفة إذا ما كان الشخص المتقدم مستوفى الشروط للحصول على الترقية أم لا".

واستكمل الحمدان: "النظام الجديد يتيح التقدم بطلبات الترقية دوت الارتباط بوقت معين، ثم يتم فحصها آليا، ورفعها للمسؤول المختص، الذي بدوره يرفعها للوزير، بشكل أسبوعي أو شهري"، موضحا أن الوزارة كانت تستقبل 14 ألف تظلم ورقي بسبب الترقيات، والتي يتم فحصها آليا ضمن نظام الأتمتة.

وأشار الوزير، إلى أن مدة إجراءات إنهاء التقاعد كانت تصل إلى 5 أشهر، لكن في المنظومة الجديدة يتم إنجازها بحد أقصى خلال 3 أيام عمل، لافتا إلى أن الوزارة كانت تستقبل 40 ألف طلبًا ورقيا للتعامل عليه.

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