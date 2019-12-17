وزير الخدمة المدنية بالسعودية: توليد الوظائف ليس من مهامنا

الرياض - مباشر: قال وزير الخدمة المدنية السعودية، سليمان الحمدان، أن الوزارة ليست من مهامها توليد الوظائف.

وصرح سليمان الحمدان، في لقاء مع قناة الإخبارية السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن التعبير الخاص بكون الوزارة مسؤولة عن توليد الوظائف غير دقيق، منوهاً إلى أن لائحة الموارد البشرية وغيرها من القوانين واللوائح التي ستصدر هي خطوة لتمكين الجهات الحكومية من ممارسة أعمالها في إدارة الموارد البشرية في تلك الجهات.

ونوه الوزير، إلى "الخدمة المدنية" تسعى لتطوير العمل من خلال مسارين الأول معني بتحديث البنية التشريعية واللوائح ومواد النظام ومشاريع الأنظمة الأخرى مثل نظام "الانضباط الوظيفي".

فيما مثل المسار الثاني، تطوير رأس المال البشري بالمفهوم الحديث من حيث الممارسات الجديدة في إدارة موارد البشرية، ويهتم المحور الثالث بدعم كافة المبادرات المتعلقة بالموارد البشرية من خلال مشروع التحول الرقمي.

وتابع الوزير، أن تلك المشاريع تسهل على الجهات إدارة موارد البشرية فيها، فيما تعتبر الوزارة منظم ومراقب لما يتم في الجهات الحكومية.

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