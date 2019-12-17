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عضو بالفيدرالي يدعو لعدم تحريك الفائدة الأمريكية في 2020

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عضو بالفيدرالي يدعو لعدم تحريك الفائدة الأمريكية في 2020 عضو بالفيدرالي يدعو لعدم تحريك الفائدة الأمريكية في 2020

مباشر: قال عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه يجب أن تظل معدلات الفائدة في الولايات المتحدة عند مستوياتها الحالية خلال العام المقبل.

وذكر "روبرت كابلان" رئيس الفيدرالي في "دلاس" خلال حدث في نيويورك، اليوم الثلاثاء: "الطريق المناسب للسياسة هو البقاء عند المستويات الحالية"، بحسب وكالة "رويترز".

وقرر الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير تثبيت معدل الفائدة متوقعاً عدم تحريكها في العام المقبل بعد أن قام بخفض تكاليف الإقتراض 3 مرات في العام الجاري.

وأضاف "كابلان" إنه يعتقد أن هذه التخفيضات في معدلات الفائدة ساعدت في موازنة المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من هذا العام.

ويرى عضو الفيدرالي أن المستهلك الأمريكي سيواصل دعم الاقتصاد في عام 2020 طالما استمر ضيق سوق العمل.

وقال كابلان إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بحوالي 2 بالمائة في العام المقبل.

فيما يتعلق بالمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد، حذر كابلان من أن استراتيجية إدارة الرئيس دونالد لاستخدام تهديدات التعريفات الجمركية ضد دول متعددة تشكل حالة من عدم اليقين المستمر.

وقال كابلان إنه على الرغم من أن تخفيف حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي كان تطوراً مرحبًا به، إلا أن هذا لا يعني أن التوترات ستزول.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في الأسبوع الماضي وإلغاء التعريفات الأمريكية التي كانت مقررة على سلع صينية يوم الأحد المنصرم.

مباشر (اقتصاد)

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