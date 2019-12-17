محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع من المستويات القياسية عند الإغلاق

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية من المستويات القياسية عند نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع عودة عدم اليقين بشأن البريكست.

وانخفضت أسهم شركات السلع الاستهلاكية بنحو 2.7 بالمائة في ختام الجلسة لتقود الخسائر، بينما كان قطاع النفط والغاز أكبر الرابحين بعدما ارتفع بنحو 0.6 بالمائة.

وأفاد تقرير حديث بأن الحكومة البريطانية تعتزم جعل مسألة تمديد الفترة الانتقالية بعد البريكست غير قانونية، حيث أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيضيف مراجعة لمشروع قانون البريكست والتي من شأنها استبعاد أيّ تمديد لفترة انتقالية بعد ديسمبر/كانون الأول 2020

ويأتي الهبوط في البورصات الأوروبية أيضاً مع عودة الحذر في أعقاب الارتفاع القوي على خلفية المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكشفت البيانات الاقتصادية اليوم عن ارتفاع فاض الميزان التجاري في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات، فيما قفز معدل التشغيل في بريطانيا إلى مستوى تاريخي.

وعند ختام التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.7 بالمائة إلى 414.9 نقطة، بعد أن سجل أعلى إغلاق في تاريخه خلال جلسة أمس عند 417.7 نقطة.

في حين ارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة هامشية 0.08 بالمائة إلى 7525.2 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" تراجعاً بنحو 0.9 بالمائة مسجلاً 13287.8 نقطة، في حين سجل المؤشر الفرنسي "كاك" انخفاضاً بنسبة 0.4 بالمائة إلى 5968.2 نقطة.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليسجل 1.1154 دولار.