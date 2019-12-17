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أمر ملكي بتفويض وزير المالية السعودي لتغطية عجز موازنة 2020

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أمر ملكي بتفويض وزير المالية السعودي لتغطية عجز موازنة 2020 أمر ملكي بتفويض وزير المالية السعودي لتغطية عجز موازنة 2020

 

الرياض - مباشر: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،  المرسوم الملكي رقم (م/46)، بشأن اعتماد موزانة عام 2020 وتفويض وزير المالية لتغطية العجز بها.

وأوضح الأمر الملكي المنشور في الجريدة الرسمية - أم القرى- اليوم الثلاثاء، أنه تم إقرار تقديرات لإيرادات عام 1442/1441 هـ عند 833 مليار ريال، ومصروفات تقدر بـ1.02 تريليون ريال، بعجز مالي يقدر بـ187 مليار ريال.

ونص البند الرابع من الأمر الملكي، على "تفويض وزير المالية في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة".

ويتضمن الأمر، تفويض وزير المالية للسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة، والاقتراض أو التمويل (بما في ذلك إبرام أي اتفاقية أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض وتقتضي تجارياً الاقتراض أو التمويل وما في حكمه بما في ذلك تحديد آليات المقابل المتحصل عليه لقاء الخدمات بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي يتم الحصول عليها كمقابل للخدمات المقدمة).

كما فوض الأمر وزير المالية في إبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها)، وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها.

وشمل الأمر، تفويض وزير المالية في التالي:

-تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي أسست من أجلها.

-إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات ، والأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (313) وتاريخ 25-7-1437هـ، والأمر السامي رقم (36612)وتاريخ 27-7-1437هـ، وقبول التحكيم سواءً داخل المملكة أو خارجها وتطبيق أنظمة غير الأنظمة لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات.

-إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة لدعم الاقتراض الخاص بهذه الأجهزة وما تصدره من أدوات دين وصكوك. على أن يراعى- من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام.

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