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رسمياً.. السعودية تعتمد الموازنة المالية لـ2020

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رسمياً.. السعودية تعتمد الموازنة المالية لـ2020 رسمياً.. السعودية تعتمد الموازنة المالية لـ2020

الرياض - مباشر: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، المرسوم الملكي رقم (م/46)، بشأن اعتماد موازنة عام 2020.

وأوضح الأمر الملكي المنشور في الجريدة الرسمية - أم القرى- اليوم الثلاثاء، أنه تم إقرار تقديرات لإيرادات عام 1442/1441 هـ عند 833 مليار ريال، ومصروفات تقدر بـ1.02 تريليون ريال.

ونوه الأمر، إلى أن العجز المالي للمملكة خلال عام 2020 يقدر بـ187 مليار ريال.

وذكر البند الثاني من الأمر الملكي، أن "تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي".

وأشار البند الثالث، إلى أن "تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية".

ونص البند الخامس، على أن "يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة".

كما نشرت أم القرى، قرار مجلس الوزراء رقم (276) المتعلق باعتماد موازنة العام القادم.

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مباشر (اقتصاد)

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