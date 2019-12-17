الإنتاج الصناعي البريطاني يتراجع بأكبر وتيرة في 10 سنوات

مباشر: تراجع الإنتاج الصناعي في بريطانيا بأكبر وتيرة في 10 سنوات خلال الثلاثة أشهر التي تنتهي في ديسمبر/كانون الأول، كما انخفضت طلبيات المصانع.

وكشفت بيانات صادرة عن اتحاد الصناعة البريطاني اليوم الثلاثاء، أن مؤشر إنتاج المصانع في المملكة المتحدة تراجع إلى مستوى -16 بالمائة خلال الثلاثة أشهر التي تنتهي في ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقارنة مع -9 بالمائة في الشهر السابق له.

وتعتبر هذه القراءة هى الأضعف منذ سبتمبر/أيلول لعام 2009، مع توسع الإنتاج في 6 قطاعات فقط من أصل 17 قطاعًا.

وكان الانخفاض الرئيسي في الإنتاج مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع السيارات مع الضعف الأخير في مبيعات السيارات العالمية، وفي الوقت نفسه، كان القطاع الهندسي الإلكتروني هو المساهم الإيجابي الرئيسي في حجم الإنتاج.

كما أظهر المسح أن الشركات تتوقع انخفاض حجم الإنتاج بوتيرة أبطأ في الربع الأول من عام 2020.

فيما أوضحت البيانات أن صافي طلبيات المصانع في بريطانيا خلال الشهر الجاري تراجع -28 بالمائة مقارنة مع -26 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبيات المصانع البريطانية سوف تسجل مستوى -25 بالمائة خلال الشهر الجاري.

وأفاد 13 بالمائة من المصنّعين بأن إجمالي طلبيات المصانع كان أعلى من المعتاد، بينما أبلغ 41 بالمائة عن أنها أقل من المعتاد.

وبحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 1.3 بالمائة إلى 1.3154 دولار.