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فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة ترتفع بعكس التقديرات

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فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة ترتفع بعكس التقديرات فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة ترتفع بعكس التقديرات

مباشر: ارتفع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة صعد إلى 7.26 مليون وظيفة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 7.03 مليون وظيفة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى تراجع عدد فرص العمل الأمريكية المتاحة إلى 7.01 مليون فرصة.

كما أظهرت البيانات تراجع عمليات التعيين إلى 5.76 مليون عملية في أكتوبر/تشرين الأول، مقابل 5.95 مليون عملية في الشهر السابق له.

فيما سجلت عمليات مغادرة العمل مستوى 5.63 مليون عملية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة مع 5.79 مليون عملية في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.188.

مباشر (اقتصاد)

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